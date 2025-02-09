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«Астон Вилла» вышла в 1/8 финала Кубка Англии впервые с 2015 года

«Астон Вилла» вышла в 1/8 финала Кубка Англии впервые с 2015 года
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Сегодня, 9 февраля, бирмингемская «Астон Вилла» обыграла лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и вышла в 1/8 финала Кубка Англии впервые с 2015 года.

Кубок Англии . 1/16 финала
09 февраля 2025, воскресенье. 20:35 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Рэмси – 2'     2:0 Роджерс – 65'     2:1 Тель – 90+1'    

В сезоне-2014/2015 «Астон Вилла» обыграла «Борнмут» со счётом 2:1 и вышла в 1/8 финала Кубка Англии, где встретилась с «Лестер Сити». В том розыгрыше турнира бирмингемская команда дошла до финала, в котором уступила лондонскому «Арсеналу» со счётом 0:4.

Обладателем Кубка Англии сезона-2023/2024 является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Самым титулованным клубом турнира является лондонский «Арсенал», который завоевал трофей 14 раз.

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