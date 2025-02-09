«Астон Вилла» вышла в 1/8 финала Кубка Англии впервые с 2015 года

Сегодня, 9 февраля, бирмингемская «Астон Вилла» обыграла лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и вышла в 1/8 финала Кубка Англии впервые с 2015 года.

В сезоне-2014/2015 «Астон Вилла» обыграла «Борнмут» со счётом 2:1 и вышла в 1/8 финала Кубка Англии, где встретилась с «Лестер Сити». В том розыгрыше турнира бирмингемская команда дошла до финала, в котором уступила лондонскому «Арсеналу» со счётом 0:4.

Обладателем Кубка Англии сезона-2023/2024 является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Самым титулованным клубом турнира является лондонский «Арсенал», который завоевал трофей 14 раз.