«Ювентус» хочет летом приобрести Тонали и Осимхена — Calciomercato

Туринский «Ювентус» планирует летом усилить состав нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном, выступающим в аренде в «Галатасарае», и полузащитником «Ньюкасла» Сандро Тонали. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство «бьянконери» предпримет попытку приобрести этих футболистов, если удастся продать сербского нападающего Душана Влаховича и защитника Андреа Камбьязо.

В нынешнем сезоне Тонали принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

В нынешнем сезоне Осимхен принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Осимхена с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.