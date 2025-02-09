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«Ювентус» хочет летом приобрести Тонали и Осимхена — Calciomercato

«Ювентус» хочет летом приобрести Тонали и Осимхена — Calciomercato
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Туринский «Ювентус» планирует летом усилить состав нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном, выступающим в аренде в «Галатасарае», и полузащитником «Ньюкасла» Сандро Тонали. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство «бьянконери» предпримет попытку приобрести этих футболистов, если удастся продать сербского нападающего Душана Влаховича и защитника Андреа Камбьязо.

В нынешнем сезоне Тонали принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

В нынешнем сезоне Осимхен принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Осимхена с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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