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Арне Слот высказался о выборе стартового состава на проигранный матч Кубка Англии

Арне Слот высказался о выборе стартового состава на проигранный матч Кубка Англии
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал выбор стартового состава на матч 1/16 финала Кубка Англии сезона-2024/2025 с «Плимут Аргайл» (0:1).

Кубок Англии . 1/16 финала
09 февраля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Плимут Аргайл
Плимут
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Харди – 53'    

«Нам приходится играть много игр. Последние несколько недель мы играли каждую неделю по два матча. В ближайшие недели нам снова придётся играть дважды. Это не только полезно для них [игроков стартового состава], когда они иногда проводят неделю, играя только один матч, но и для тех, кто сегодня здесь, им нужно почувствовать интенсивность игры. У них было это против ПСВ [в Лиге чемпионов]. К сожалению, они проиграли этот матч. И это было у них сегодня, и, к сожалению, мы проиграли и этот матч», — приводит слова Слота Sky Sports.

Обладателем Кубка Англии сезона-2023/2024 является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

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