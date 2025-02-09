«Севилья» — «Барселона»: Левандовски открыл счёт на седьмой минуте

В эти минуты проходит матч 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Севилья» и каталонская «Барселона». Игра идёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступает Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Матч начался в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей.

На седьмой минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски открыл счёт.

После 22 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков. «Севилья» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 28 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 50 очков после 23 матчей.