Маттиа Де Шильо: «Милан» — мой дом, команда, которая сделала меня футболистом

Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо, выступающий в составе «Эмполи» на правах аренды, высказался о своих чувствах к «Милану».

«Милан» — это дом, в котором я рос с самого детства, команда, которая сделала меня футболистом. Я провёл 16 лет своей жизни в составе «россонери», и каждый раз, когда вижу эмблему «Милана», это вызывает у меня сильные эмоции», — приводит слова Де Шильо Milan News.

32-летний Де Шильо является воспитанником академии «Милана». Защитник выступал в составе «россонери» до лета 2017 года. За это время Маттиа провёл 133 матча, в которых отдал пять результативных передач. В июле 2017 года футболист перешёл в «Ювентус». Также итальянец успел поиграть за французский «Лион» на правах аренды.