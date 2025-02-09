Экс-форвард «Зенита» Погребняк высказался о трансфере Луиса Энрике

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о бразильском вингере «Зенита» Луисе Энрике, перешедшем из «Ботафого». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 33 млн.

«Без понятия, кто такой Луис Энрике, но, судя по трансферному ценнику, он должен делать разницу», — приводит слова Погребняка Metararings.

«Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.