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Постекоглу высказался о поражении «Тоттенхэма» в матче с «Астон Виллой» в Кубке Англии

Постекоглу высказался о поражении «Тоттенхэма» в матче с «Астон Виллой» в Кубке Англии
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение в 1/16 финала Кубка Англии с «Астон Виллой» (1:2).

Кубок Англии . 1/16 финала
09 февраля 2025, воскресенье. 20:35 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Рэмси – 2'     2:0 Роджерс – 65'     2:1 Тель – 90+1'    

«На самом деле ничего не изменилось. Теперь у нас есть пара недель без матчей в середине недели. Эта группа игроков проделала невероятную работу за два с половиной месяца. У нас будет возможность восстановиться сейчас и вернуть некоторых травмированных футболистов в течение следующих двух недель.

Сегодня у нас отсутствовали 11 игроков основного состава. Лишите этого любую команду на одну игру, и у них будут проблемы, но мы занимаемся этим уже два с половиной месяца. Мы вернём некоторых игроков, и это поможет», — приводит слова Постекоглу BBC.

Обладателем Кубка Англии сезона-2023/2024 является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

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