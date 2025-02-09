Постекоглу высказался о поражении «Тоттенхэма» в матче с «Астон Виллой» в Кубке Англии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение в 1/16 финала Кубка Англии с «Астон Виллой» (1:2).

«На самом деле ничего не изменилось. Теперь у нас есть пара недель без матчей в середине недели. Эта группа игроков проделала невероятную работу за два с половиной месяца. У нас будет возможность восстановиться сейчас и вернуть некоторых травмированных футболистов в течение следующих двух недель.

Сегодня у нас отсутствовали 11 игроков основного состава. Лишите этого любую команду на одну игру, и у них будут проблемы, но мы занимаемся этим уже два с половиной месяца. Мы вернём некоторых игроков, и это поможет», — приводит слова Постекоглу BBC.

Обладателем Кубка Англии сезона-2023/2024 является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.