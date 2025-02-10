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«Севилья» — «Барселона»: Лопес вывел гостей вперёд на 46-й минуте

«Севилья» — «Барселона»: Лопес вывел гостей вперёд на 46-й минуте
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В эти минуты проходит матч 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Севилья» и каталонская «Барселона». Игра идёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступает Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Матч начался в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 2:1 в пользу гостей.

Испания — Примера . 23-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 7'     1:1 Варгас – 8'     1:2 Лопес Мартин – 46'     1:3 Рафинья – 55'     1:4 Гарсия – 89'    
Удаления: нет / Лопес Мартин – 62'

На седьмой минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски открыл счёт. Ответный мяч «Севильи» на восьмой минуте забил полузащитник Рубен Варгас — 1:1. На 46-й минуте хавбек Фермин Лопес Мартин вывел гостей вперёд — 2:1.

После 22 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков. «Севилья» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 28 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 50 очков после 23 матчей.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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