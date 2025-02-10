Рашфорд и Асенсио впервые сыграли за «Астон Виллу»

Английский нападающий Маркус Рашфорд и испанский полузащитник Маркос Асенсио дебютировали в составе бирмингемской «Астон Виллы» в матче 1/16 Кубка Англии с «Тоттенхэмом». Оба футболиста появились на поле на 67-й минуте.

Команды играли на стадионе «Вилла Парк » в Бирмингеме. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 2:1. Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, отличился полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмси. На 65-й минуте Морган Роджерс удвоил преимущество хозяев поля. На 90+1-й минуте голом отметился нападающий «Тоттенхэма» Матис Тель.

Напомним, Рашфорд перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», а Асенсио — из «ПСЖ».