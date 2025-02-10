Рашфорд и Асенсио впервые сыграли за «Астон Виллу»
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Английский нападающий Маркус Рашфорд и испанский полузащитник Маркос Асенсио дебютировали в составе бирмингемской «Астон Виллы» в матче 1/16 Кубка Англии с «Тоттенхэмом». Оба футболиста появились на поле на 67-й минуте.
Кубок Англии . 1/16 финала
09 февраля 2025, воскресенье. 20:35 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Рэмси – 2' 2:0 Роджерс – 65' 2:1 Тель – 90+1'
Команды играли на стадионе «Вилла Парк » в Бирмингеме. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 2:1. Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, отличился полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмси. На 65-й минуте Морган Роджерс удвоил преимущество хозяев поля. На 90+1-й минуте голом отметился нападающий «Тоттенхэма» Матис Тель.
Напомним, Рашфорд перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», а Асенсио — из «ПСЖ».
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