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Наполи — Удинезе, результат матча 24-го тура Серии А, счёт 1:1, 9 февраля 2025 года

«Наполи» и «Удинезе» поделили очки в матче 24-го тура Серии А
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Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Наполи» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли (Италия). Итоговый результат — 1:1.

Италия — Серия А . 24-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 1
Удинезе
Удине
1:0 Мактоминей – 37'     1:1 Эккеленкамп – 40'    

На 37-й минуте полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей открыл счёт. Ответный мяч «Удинезе» на 40-й минуте забил хавбек Юрген Эккеленкамп — 1:1.

Турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 55 очков после 24 матчей. «Удинезе» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 30 очков. В следующем туре «Наполи» сыграет с «Лацио» (15 февраля), а «Удинезе» — с «Эмполи» (16 февраля).

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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