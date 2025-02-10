«Наполи» и «Удинезе» поделили очки в матче 24-го тура Серии А

Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Наполи» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли (Италия). Итоговый результат — 1:1.

На 37-й минуте полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей открыл счёт. Ответный мяч «Удинезе» на 40-й минуте забил хавбек Юрген Эккеленкамп — 1:1.

Турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 55 очков после 24 матчей. «Удинезе» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 30 очков. В следующем туре «Наполи» сыграет с «Лацио» (15 февраля), а «Удинезе» — с «Эмполи» (16 февраля).