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Унаи Эмери прокомментировал победу «Астон Виллы» в матче Кубка Англии с «Тоттенхэмом»

Унаи Эмери прокомментировал победу «Астон Виллы» в матче Кубка Англии с «Тоттенхэмом»
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу своей команды в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Тоттенхэмом» (2:1).

Кубок Англии . 1/16 финала
09 февраля 2025, воскресенье. 20:35 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Рэмси – 2'     2:0 Роджерс – 65'     2:1 Тель – 90+1'    

«Я очень рад за наших болельщиков, потому что это соревнование очень много значит для них, для «Астон Виллы». То, что мы прошли в пятый раунд, просто фантастика, потому что мы провели очень, очень хороший матч. Мы очень хорошо сыграли, коллективно и индивидуально.

Игроки, которых мы добавили за последний месяц, стали нам очень помогать, и мы очень мотивированы и с нетерпением ждём, как мы сможем восстановить наши выступления в следующие недели и месяцы, играя в разных соревнованиях — Кубке Англии, Лиге чемпионов и Премьер-лиге», — приводит слова Эмери пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

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