Эмери высказался об игре «Астон Виллы» после появления на поле Рашфорда и Асенсио

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался об игре своей команды в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Тоттенхэмом» (2:1) после выхода на поле нападающего Маркуса Рашфорда и полузащитника Маркоса Асенсио.

«То, как мы играли последние 30 минут с Марко Асенсио и Маркусом Рашфордом, было очень хорошо, потому что мы должны снова творить и строить нашу команду, как можно быстрее прогрессировать, добиваясь таких результатов, как сегодня», — приводит слова Эмери пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, отличился полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмси. На 65-й минуте Морган Роджерс удвоил преимущество хозяев поля. На 90+1-й минуте голом отметился нападающий «Тоттенхэма» Матис Тель.