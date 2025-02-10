Эмери высказался об игре «Астон Виллы» после появления на поле Рашфорда и Асенсио
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался об игре своей команды в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Тоттенхэмом» (2:1) после выхода на поле нападающего Маркуса Рашфорда и полузащитника Маркоса Асенсио.
Кубок Англии . 1/16 финала
09 февраля 2025, воскресенье. 20:35 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Рэмси – 2' 2:0 Роджерс – 65' 2:1 Тель – 90+1'
«То, как мы играли последние 30 минут с Марко Асенсио и Маркусом Рашфордом, было очень хорошо, потому что мы должны снова творить и строить нашу команду, как можно быстрее прогрессировать, добиваясь таких результатов, как сегодня», — приводит слова Эмери пресс-служба клуба на своём официальном сайте.
Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, отличился полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмси. На 65-й минуте Морган Роджерс удвоил преимущество хозяев поля. На 90+1-й минуте голом отметился нападающий «Тоттенхэма» Матис Тель.
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