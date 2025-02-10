Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмери высказался об игре «Астон Виллы» после появления на поле Рашфорда и Асенсио

Эмери высказался об игре «Астон Виллы» после появления на поле Рашфорда и Асенсио
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался об игре своей команды в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Тоттенхэмом» (2:1) после выхода на поле нападающего Маркуса Рашфорда и полузащитника Маркоса Асенсио.

Кубок Англии . 1/16 финала
09 февраля 2025, воскресенье. 20:35 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Рэмси – 2'     2:0 Роджерс – 65'     2:1 Тель – 90+1'    

«То, как мы играли последние 30 минут с Марко Асенсио и Маркусом Рашфордом, было очень хорошо, потому что мы должны снова творить и строить нашу команду, как можно быстрее прогрессировать, добиваясь таких результатов, как сегодня», — приводит слова Эмери пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, отличился полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмси. На 65-й минуте Морган Роджерс удвоил преимущество хозяев поля. На 90+1-й минуте голом отметился нападающий «Тоттенхэма» Матис Тель.

Материалы по теме
Рашфорд и Асенсио впервые сыграли за «Астон Виллу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android