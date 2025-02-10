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22:45 Мск
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Анже — Марсель, результат матча 9 февраля 2025, счет 0:2, Лига 1 2024-2025

«Марсель» на выезде обыграл «Анже» в 21-м туре Лиги 1
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Завершился матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Анже» и «Марсель». Команды играли на стадионе «Раймон Копа» в Анже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хакимом Бен Эль-Хаджем. «Марсель» одержал победу со счётом 2:0.

Франция — Лига 1 . 21-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Анже
Анже
Окончен
0 : 2
Марсель
Марсель
0:1 Рабьо – 69'     0:2 Мопе – 74'    

Счёт в матче был открыт на 69-й минуте, отличился полузащитник «Марселя» Адриен Рабьо. На 74-й минуте Ниль Мопе удвоил преимущество гостей.

«Анже» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 23 очка за 21 матч. «Марсель» располагается на второй строчке, заработав 43 очка за аналогичное количество встреч. На первом месте находится «ПСЖ» (53).

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