Результаты матчей Лиги 1 9 февраля

В воскресенье, 9 февраля, прошли четыре матча 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Франции 9 февраля:

«Лион» — «Реймс» — 4:0;

«Осер» — «Тулуза» — 2:2.

«Страсбург» — «Монпелье» — 2:0;

«Анже» — «Марсель» — 0:2.

Турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ», набрав 53 очка. На второй строчке располагается «Марсель», заработав 43 очка. Третье место с 37 очками занимает «Ницца». В зоне вылета располагаются «Монпелье» (15), «Гавр» (17) и «Сент-Этьен» (18).