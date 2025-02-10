Результаты матчей Лиги 1 9 февраля

В воскресенье, 9 февраля, прошли четыре матча 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.
Результаты матчей чемпионата Франции 9 февраля:
«Лион» — «Реймс» — 4:0;
«Осер» — «Тулуза» — 2:2.
«Страсбург» — «Монпелье» — 2:0;
«Анже» — «Марсель» — 0:2.
Турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ», набрав 53 очка. На второй строчке располагается «Марсель», заработав 43 очка. Третье место с 37 очками занимает «Ницца». В зоне вылета располагаются «Монпелье» (15), «Гавр» (17) и «Сент-Этьен» (18).