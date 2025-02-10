«Барселона» вдесятером разгромила «Севилью» в матче 23-го тура Ла Лиги

Завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Севилья» и каталонская «Барселона». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). «Барселона» разгромила «Севилью» со счётом 4:1.

На седьмой минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски открыл счёт. Ответный мяч «Севильи» на восьмой минуте забил полузащитник Рубен Варгас — 1:1. На 46-й минуте хавбек Фермин Лопес Мартин вывел гостей вперёд. На 55-й минуте форвард Рафинья увеличил преимущество сине-гранатовых. На 60-й минуте был удалён Лопес Мартин. На 89-й минуте защитник Эрик Гарсия довёл счёт до разгромного — 4:1.

После 23 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 48 очков. «Севилья» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 28 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 50 очков после 23 матчей. В следующем туре сине-гранатовые сыграют с «Райо Вальекано» (17 февраля), а «нервионцы» — с «Вальядолидом» (16 февраля).