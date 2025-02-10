«Барселона» показала лучший результат по забитым голам с 1943 года

«Барселона» забила 41 гол всего в 11 играх в 2025 году во всех соревнованиях, что является лучшим результатом команды после первых 11 игр года с 1943 года под руководством Хуана Хосе Ногеса (42), сообщает OptaJose в социальной сети X.

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Севилью» со счётом 4:1.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 48 очков. «Севилья» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 28 очков.

В следующем туре каталонский клуб сыграет с «Райо Вальекано» (17 февраля), а «нервионцы» — с «Вальядолидом» (16 февраля).

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