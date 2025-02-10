Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» показала лучший результат по забитым голам с 1943 года

«Барселона» показала лучший результат по забитым голам с 1943 года
Комментарии

«Барселона» забила 41 гол всего в 11 играх в 2025 году во всех соревнованиях, что является лучшим результатом команды после первых 11 игр года с 1943 года под руководством Хуана Хосе Ногеса (42), сообщает OptaJose в социальной сети X.

Испания — Примера . 23-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 7'     1:1 Варгас – 8'     1:2 Лопес Мартин – 46'     1:3 Рафинья – 55'     1:4 Гарсия – 89'    
Удаления: нет / Лопес Мартин – 62'

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Севилью» со счётом 4:1.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 48 очков. «Севилья» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 28 очков.

В следующем туре каталонский клуб сыграет с «Райо Вальекано» (17 февраля), а «нервионцы» — с «Вальядолидом» (16 февраля).

Материалы по теме
«Барселона» вдесятером разгромила «Севилью» в матче 23-го тура Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android