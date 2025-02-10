«Барселона» показала лучший результат по забитым голам с 1943 года
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«Барселона» забила 41 гол всего в 11 играх в 2025 году во всех соревнованиях, что является лучшим результатом команды после первых 11 игр года с 1943 года под руководством Хуана Хосе Ногеса (42), сообщает OptaJose в социальной сети X.
Испания — Примера . 23-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 7' 1:1 Варгас – 8' 1:2 Лопес Мартин – 46' 1:3 Рафинья – 55' 1:4 Гарсия – 89'
Удаления: нет / Лопес Мартин – 62'
В матче 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Севилью» со счётом 4:1.
На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 48 очков. «Севилья» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 28 очков.
В следующем туре каталонский клуб сыграет с «Райо Вальекано» (17 февраля), а «нервионцы» — с «Вальядолидом» (16 февраля).
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