Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Серии А 9 февраля

Результаты матчей Серии А 9 февраля
Комментарии

В воскресенье, 9 февраля, прошли пять матчей 24-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 9 февраля:

«Венеция» — «Рома» — 0:1;
«Кальяри» — «Парма» — 2:1;
«Лацио» — «Монца» — 5:1;
«Лечче» — «Болонья» — 0:0;
«Наполи» — «Удинезе» — 1:1.

Турнирную таблицу итальянской Серии А сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», набравший 55 очков за 24 матча. На второй строчке располагается миланский «Интер», заработавший 51 очко с игрой в запасе. Третье место с 50 очками после 24 поединков занимает «Аталанта». В зоне вылета располагаются «Монца» (13), «Венеция» (16) и «Парма» (20).

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
Про этих топ-игроков прошлого могли забыть. Но они напомнили о себе трансферами зимой
Про этих топ-игроков прошлого могли забыть. Но они напомнили о себе трансферами зимой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android