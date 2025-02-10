Результаты матчей Серии А 9 февраля

В воскресенье, 9 февраля, прошли пять матчей 24-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 9 февраля:

«Венеция» — «Рома» — 0:1;

«Кальяри» — «Парма» — 2:1;

«Лацио» — «Монца» — 5:1;

«Лечче» — «Болонья» — 0:0;

«Наполи» — «Удинезе» — 1:1.

Турнирную таблицу итальянской Серии А сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», набравший 55 очков за 24 матча. На второй строчке располагается миланский «Интер», заработавший 51 очко с игрой в запасе. Третье место с 50 очками после 24 поединков занимает «Аталанта». В зоне вылета располагаются «Монца» (13), «Венеция» (16) и «Парма» (20).