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Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича во время матча Кубка Англии

Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича во время матча Кубка Англии
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8 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии сезона-2024/2025, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Американ Экспресс». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом (Австралия). «Брайтон» обыграл «Челси» со счётом 2:1.

Кубок Англии . 1/16 финала
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
0:1 Вербрюгген – 5'     1:1 Рюттер – 12'     2:1 Митома – 57'    

В социальных сетях распространились видеозаписи от болельщиков с матча. В концовке встречи болельщики «синих» скандировали имя экс-владельца лондонского клуба Романа Абрамовича. «Челси» после ухода Абрамовича в 2022 году не выиграл ни одного трофея, однако потратил свыше $ 2 млрд на трансферы.

Абрамович был владельцем английского «Челси» с лета 2003 года. При нём лондонский клуб пять раз стал чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок Англии и трижды завоевал Кубок английской лиги, а также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В начале марта 2022 года Абрамович объявил о том, что выставил клуб на продажу в связи с наложенными на него санкциями из-за событий на Украине. Сделка по передаче «Челси» из собственности Абрамовича консорциуму американца Тодда Боэли официально завершилась в конце мая.

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