Флик отреагировал на разгромную победу «Барселоны» в матче с «Севильей»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу «блауграны» в матче 23-го тура испанской Примеры с «Севильей» (4:1).

«Хочу отметить нашу игру. В первом тайме мы были хороши, а во втором мы сражались. У соперника были быстрые игроки на флангах, и мы хорошо сдерживали их. Мы были терпеливы», – приводит слова Флика Marca.

После 23 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 48 очков. «Севилья» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 28 очков.

В следующем туре сине-гранатовые сыграют с «Райо Вальекано» (17 февраля), а «нервионцы» — с «Вальядолидом» (16 февраля).

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