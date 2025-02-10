Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик отреагировал на разгромную победу «Барселоны» в матче с «Севильей»

Флик отреагировал на разгромную победу «Барселоны» в матче с «Севильей»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу «блауграны» в матче 23-го тура испанской Примеры с «Севильей» (4:1).

«Хочу отметить нашу игру. В первом тайме мы были хороши, а во втором мы сражались. У соперника были быстрые игроки на флангах, и мы хорошо сдерживали их. Мы были терпеливы», – приводит слова Флика Marca.

После 23 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 48 очков. «Севилья» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 28 очков.

В следующем туре сине-гранатовые сыграют с «Райо Вальекано» (17 февраля), а «нервионцы» — с «Вальядолидом» (16 февраля).

Материалы по теме
Игрок «Барсы» удивительно вышел на замену. Сразу забил — и удалился
Игрок «Барсы» удивительно вышел на замену. Сразу забил — и удалился

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android