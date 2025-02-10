Левандовски повторил достижение Месси в «Барселоне» пятилетней давности
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Польский нападающий Роберт Левандовски стал первым игроком, забившим 19+ голов в своих первых 22 играх сезона Ла Лиги после Лионеля Месси в сезоне 2019/20 (также 19 голов), сообщает OptaJose в социальной сети X.
Испания — Примера . 23-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 7' 1:1 Варгас – 8' 1:2 Лопес Мартин – 46' 1:3 Рафинья – 55' 1:4 Гарсия – 89'
Удаления: нет / Лопес Мартин – 62'
Левандовски забил гол в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:1).
Польский нападающий выступает за «Барселону» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн.
В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил 31 гол и сделал 3 результативные передачи.
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