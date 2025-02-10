Левандовски повторил достижение Месси в «Барселоне» пятилетней давности

Польский нападающий Роберт Левандовски стал первым игроком, забившим 19+ голов в своих первых 22 играх сезона Ла Лиги после Лионеля Месси в сезоне 2019/20 (также 19 голов), сообщает OptaJose в социальной сети X.

Левандовски забил гол в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:1).

Польский нападающий выступает за «Барселону» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил 31 гол и сделал 3 результативные передачи.

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