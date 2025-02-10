Защитник «Зенита» Эракович заявил, что выучил русский язык

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Сербии Страхиня Эракович рассказал, что выучил русский язык.

«Я уже знаю русский пять-шесть месяцев, но есть большая трудность поговорить с журналистами, сейчас я первый раз с вами общаюсь на нём. Я учил русский язык в Сербии, но я забыл очень много слов, ведь прошло несколько лет. Сейчас я учил язык каждый день, мне все помогают в изучении, от тренерского штаба до игроков, поэтому сейчас легче. Мне в России все нравится, Петербург — второй лучший город для меня после Белграда», — приводит слова Эраковича ТАСС.

Сербский футболист выступает в составе «Зенита» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Эраковича с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.