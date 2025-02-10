Флик скромно ответил на комплимент Симеоне

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал слова наставника мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, который назвал каталонскую команду лучшей в испанской Примере в текущем сезоне.

«Слова Симеоне? Думаю, в Ла Лиге есть три, четыре или пять очень хороших команд, и мы – одна из них», — приводит слова Флика Marca.

Ханс-Дитер Флик возглавил каталонцев летом 2024 года. После 23 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги. В следующем туре сине-гранатовые сыграют с «Райо Вальекано» (17 февраля).

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