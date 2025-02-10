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Роналду: моя цель — забить 1000 голов, но все мои мячи подтверждены видео

Роналду: моя цель — забить 1000 голов, но все мои мячи подтверждены видео
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своей цели, корорую намерен реализовать до конца карьеры.

«Моя цель — забить 1000 голов, но разница в том, что все забитые мной мячи подтверждены видео», — приводит слова Роналду Footmercato со ссылкой на Telefoot.

На текущий момент Роналду забил 924 гола за карьеру, из которых 789 — на клубном уровне и ещё 135 — в составе португальской национальной команды. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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