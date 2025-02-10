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Экс-игрок «Барселоны» Корнеев высказался о крупной победе «блауграны» в матче с «Севильей»

Экс-игрок «Барселоны» Корнеев высказался о крупной победе «блауграны» в матче с «Севильей»
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Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев прокомментировал прокомментировал победу «Барселоны» в матче 23-го тура испанской Примеры с «Севильей» (4:1).

Испания — Примера . 23-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 7'     1:1 Варгас – 8'     1:2 Лопес Мартин – 46'     1:3 Рафинья – 55'     1:4 Гарсия – 89'    
Удаления: нет / Лопес Мартин – 62'

«Барса» провела матч не без проблем. «Севилья» забила свой гол, когда защитники играли в «высокую линию» и не разобрались. Игрок выбежал один на один — и там уже раскатали. Не знаю, от кого это зависит, но у «Севильи» нет людей, которые могут решать вопросы. Мне кажется, что у такой команды «Барса» выиграла бы и вдевятером. У «Севильи» был хороший отрезок в чемпионате, но с сильными соперниками ее не видно. Сегодня так и произошло», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

После 23 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги. В следующем туре сине-гранатовые сыграют с «Райо Вальекано» (17 февраля).

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