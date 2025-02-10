Экс-игрок «Барселоны» Корнеев высказался о крупной победе «блауграны» в матче с «Севильей»

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев прокомментировал прокомментировал победу «Барселоны» в матче 23-го тура испанской Примеры с «Севильей» (4:1).

«Барса» провела матч не без проблем. «Севилья» забила свой гол, когда защитники играли в «высокую линию» и не разобрались. Игрок выбежал один на один — и там уже раскатали. Не знаю, от кого это зависит, но у «Севильи» нет людей, которые могут решать вопросы. Мне кажется, что у такой команды «Барса» выиграла бы и вдевятером. У «Севильи» был хороший отрезок в чемпионате, но с сильными соперниками ее не видно. Сегодня так и произошло», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

После 23 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги. В следующем туре сине-гранатовые сыграют с «Райо Вальекано» (17 февраля).