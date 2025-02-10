Экс-игрок «Барселоны» Корнеев высказался о крупной победе «блауграны» в матче с «Севильей»

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев прокомментировал прокомментировал победу «Барселоны» в матче 23-го тура испанской Примеры с «Севильей» (4:1).
«Барса» провела матч не без проблем. «Севилья» забила свой гол, когда защитники играли в «высокую линию» и не разобрались. Игрок выбежал один на один — и там уже раскатали. Не знаю, от кого это зависит, но у «Севильи» нет людей, которые могут решать вопросы. Мне кажется, что у такой команды «Барса» выиграла бы и вдевятером. У «Севильи» был хороший отрезок в чемпионате, но с сильными соперниками ее не видно. Сегодня так и произошло», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».
После 23 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги. В следующем туре сине-гранатовые сыграют с «Райо Вальекано» (17 февраля).
- 10 февраля 2025
-
04:08
-
04:01
-
03:53
-
03:17
-
02:59
-
02:41
-
02:39
-
01:52
-
01:47
-
01:31
-
01:26
-
01:19
-
01:00
-
00:49
-
00:45
-
00:41
-
00:41
-
00:27
-
00:26
-
00:22
-
00:19
-
00:11
-
00:05
- 9 февраля 2025
-
23:46
-
23:35
-
23:28
-
23:12
-
23:12
-
23:11
-
23:10
-
23:04
-
22:44
-
22:43
-
22:36
-
22:30