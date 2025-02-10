Антонио Конте отреагировал на осечку «Наполи» в матче с «Удинезе»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал ничейный исход матча 24-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (1:1).

«Не могу требовать большего от ребят, которые делают что-то необыкновенное. В противном случае вы рискуете перегреть автомобиль и сломать двигатель. Если кто-то разочарован двумя ничьими, то это не моя проблема…» — приводит слова Конте журналист Николо Скира в соцсетях.

Турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 55 очков после 24 матчей. «Удинезе» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 30 очков.

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