Антонио Конте отреагировал на осечку «Наполи» в матче с «Удинезе»
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал ничейный исход матча 24-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (1:1).
Италия — Серия А . 24-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 1
Удинезе
Удине
1:0 Мактоминей – 37' 1:1 Эккеленкамп – 40'
«Не могу требовать большего от ребят, которые делают что-то необыкновенное. В противном случае вы рискуете перегреть автомобиль и сломать двигатель. Если кто-то разочарован двумя ничьими, то это не моя проблема…» — приводит слова Конте журналист Николо Скира в соцсетях.
Турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 55 очков после 24 матчей. «Удинезе» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 30 очков.
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