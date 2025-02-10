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Рафинья рассказал, из-за кого он решил перейти в «Барселону»

Рафинья рассказал, из-за кого он решил перейти в «Барселону»
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Бразильский нападающий «Барселоны» Рафинья рассказал, благодаря кому он оказался в каталонском клубе.

«Если бы Хави, я бы тут не играл. Хави убедил меня, что я смогу раскрыться в «Барселоне», — приводит слова Рафиньи Sportskeeda.

В нынешнем сезоне бразильский нападающий принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

После 23 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 48 очков.

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