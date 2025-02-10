Виллиан Жозе забил во втором матче после ухода из «Спартака»

Нападающий бразильской «Байи» Виллиан Жозе отличился во втором матче за новый клуб.

Форвард забил гол «Коло-Коло» после выхода на замену. Бразилец появился на поле на 68-й минуте, и поразил ворота соперника на 87-й. Встреча завершилась со счётом 6:0.

Напомним, «Спартак» расторг контракт с 33-летним Жозе этой зимой. В текущем сезоне Жозе сыграл за красно-белых 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 2 млн. Ранее футболист также выступал в составе «Реала Сосьедад» и «Бетиса».

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