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«Ливерпуль» установил антирекорд по важному статистическому показателю при Слоте

«Ливерпуль» установил антирекорд по важному статистическому показателю при Слоте
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Английский «Ливерпуль» под руководством главного тренера мерсисайдцев Арне Слота установил антирекорд по xG (xG — современная статистическая метрика, которая отражает созданные моменты на основании ударов по воротам. — Прим. «Чемпионата») в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Плимут Аргайл». Напомним, встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Плимута. Об этом сообщает статистический портал Opta Joe.

Кубок Англии . 1/16 финала
09 февраля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Плимут Аргайл
Плимут
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Харди – 53'    

По информации источника, xG «Ливерпуля» в матче с «Плимутом» составил 0,44, что является самыми низким показателем команды за всю историю под руководством нидерландского специалиста.

Обладателем Кубка Англии сезона-2023/2024 является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

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