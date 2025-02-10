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Стало известно, кто может заменить экс-игрока «Спартака» Боккетти на посту тренера «Монцы»

Легенда сборной Италии и «Милана» Алессандро Неста может вновь стать главным тренером «Монцы», вернувшись к работе в должности спустя два месяца. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, игроки «Монцы» настаивают на возвращение легендарного итальянца к работе в клубе на фоне новостей о возможной отставке экс-защитника казанского «Рубина» и московского «Спартака», ныне главного тренера бело-красных Сальваторе Боккетти.

Отмечается, что руководству «Монцы» предложили ещё двух тренеров, имена которых не называются.

Боккетти был назначен главным тренером «Монцы» 23 декабря 2024 года. Срок контракта итальянского специалиста рассчитан до лета 2027 года.

После 24 сыгранных матчей «Монца» располагается на последней, 20-й строчке в турнирной таблице Серии А.