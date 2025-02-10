Гвардиола ответил на вопрос о возможности новичка Нико Гонсалеса сыграть с «Реалом» в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, сыграет ли полузащитник Нико Гонсалес в матче стыкового раунда Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Напомним, футболист в дебютной встрече за «горожан» в 1/16 финала Кубка Англии с «Лейтон Ориент» получил повреждение.

«Готов ли Нико к встрече с «Реалом»? Я надеюсь на это. Он получил серьёзное повреждение. У нас есть ещё несколько дней, чтобы решить, сможет ли он играть», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» объявил о переходе Гонсалеса из «Порту» 4 февраля. В СМИ появлялась информация, что «горожане» выплатили за 23-летнего полузащитника сумму отступных в размере € 60 млн. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.