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Нападающий «Барселоны» Рафинья прокомментировал интерес к нему из Саудовской Аравии

Нападающий «Барселоны» Рафинья прокомментировал интерес к нему из Саудовской Аравии
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Вингер «Барселоны» Рафинья прокомментировал информацию об интересе со стороны аравийских клубов.

«Я всегда был сосредоточен на «Барселоне». Я чувствовал уверенность людей в клубе. Я знаю свою ценность и знаю, что я могу давать «Барселоне» каждый день», – приводит слова бразильца L’Équipé.

Напомним, в нынешнем сезоне бразильский нападающий принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн. Ранее вингер выступал за «Лидс» и другие клубы.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб

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