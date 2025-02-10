Неймар впервые спустя 12 лет вышел в стартовом составе на матч «Сантоса»

Вчера, 9 февраля, в матче 8-го тура бразильской Лиги Паулиста встречались «Новоризонтино» и «Сантос». Всё внимание было приковано к Неймару, который вышел в этой игре со стартовых минут.

Этот матч стал вторым для Неймара после возвращения в клуб и первым в стартовом составе спустя 12 лет после ухода в «Барселону». В прошлой встрече с «Ботафого Сан-Паулу» бразильская звезда появилась на поле в начале второго тайма.

Сегодняшняя игра в итоге завершилась нулевой ничьей. В следующей встрече «Сантос» в гостях сыграет с «Коринтианс».

Напомним, нападающий перешёл в «Сантос» в это зимнее трансферное окно. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца текущего сезона.

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