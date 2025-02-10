Гвардиола нашёл замену Де Брёйне. Трансфер может обойтись более чем в € 100 млн

Нидерландский полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает El Nacional.

По информации источника, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола видит в 21-летнем футболисте замену Кевину Де Брёйне. Немецкий клуб ожидает получить за своего футболиста более € 100 млн. В январе Симонс перебрался в «РБ Лейпциг» из «ПСЖ» за € 80 млн.

Также сообщается, что Гвардиола ищет игрока, способного возглавить процесс смены поколений в полузащите и Хави Симонс идеально подходит на эту роль. Его взрывной успех в Бундеслиге, сочетание технических качеств, видения игры и способности изменить ситуацию в последней трети поля привлекают внимание тренера. Уточняется, что, несмотря на недавнюю покупку Симонса, «Лейпциг» может пойти на трансфер игрока в другую команду из-за огромной финансовой прибыли, которую клуб мог бы выручить.

В текущем сезоне Хави Симонс провёл 18 матчей на клубном уровне, забил пять голов и отдал четыре ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 80 млн.

Ранее сообщалось, что Де Брёйне может покинуть свой клуб и переехать в Саудовскую Аравию.

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