«Филадельфия» выиграла Супербоул-2025, «Барселона» разгромила «Севилью». Главное к утру

Чемпионы НФЛ 2017 года «Филадельфия Иглз» обыграли действующих обладателей титула «Канзас-Сити Чифс» и стали победителями Супербоула-2025, каталонская «Барселона» разгромила «Севилью» в матче 23-го тура испанской Ла Лиги, три передачи капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не спасли «столичных» от поражения в матче НХЛ с «Ютой». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».