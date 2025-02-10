Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

10 февраля главные новости спорта, трансферы, футбол, результаты НХЛ, Супербоул-2025, НБА, теннис, UFC, Александр Овечкин

«Филадельфия» выиграла Супербоул-2025, «Барселона» разгромила «Севилью». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионы НФЛ 2017 года «Филадельфия Иглз» обыграли действующих обладателей титула «Канзас-Сити Чифс» и стали победителями Супербоула-2025, каталонская «Барселона» разгромила «Севилью» в матче 23-го тура испанской Ла Лиги, три передачи капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не спасли «столичных» от поражения в матче НХЛ с «Ютой». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Филадельфия Иглз» стали победителями Супербоула-2025, обыграв в финале «Канзас-Сити Чифс».
  2. «Барселона» вдесятером разгромила «Севилью» в матче 23-го тура Ла Лиги.
  3. Три передачи Овечкина не помогли «Вашингтону» обыграть «Юту». У Сергачёва ассист.
  4. Денис Шаповалов обыграл Каспера Рууда в матче за титул турнира ATP-500 в Далласе.
  5. «Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии, уступив «Астон Вилле» в 1/16 финала.
  6. Стали известны подробности восстановления новичка «Далласа» Энтони Дэвиса после травмы.
  7. Касаткина потеряла одну позицию в обновлённом рейтинге WTA, Потапова вышла на 31-е место.
  8. Дрикус дю Плесси установил уникальное достижение в истории UFC.
  9. Криштиану Роналду продлил контракт с «Аль-Насром» до 2026 года — Скира.
  10. Овечкин вышел на чистое 11-е место по очкам в истории НХЛ, обойдя Фила Эспозито.
  11. Екатерина Александрова обыграла Эмму Радукану в первом круге «тысячника» в Дохе.
  12. «Тампа» без Кучерова добилась выездной победы над «Монреалем». У Василевского 32 сейва.
  13. «Наполи» и «Удинезе» поделили очки в матче 24-го тура Серии А.
Материалы по теме
Топ-события понедельника: Супербоул-2025, теннис и ЦСКА — «Краснодар»
Топ-события понедельника: Супербоул-2025, теннис и ЦСКА — «Краснодар»
Материалы по теме
НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 10 февраля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android