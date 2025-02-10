Тренер «Барселоны» Флик высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге после разгрома «Севильи»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о том, что его команду от первого места в турнирной таблице чемпионата Испании отделяют всего два очка после недавней разгромной победы в матче 23-го тура Ла Лиги с «Севильей» (4:1).

«Нам нет дела до других клубов. Мы должны делать свою работу. Сегодня мы справились с этим очень хорошо. Мы хотим сосредоточиться на себе, а не на других командах», — приводит слова Флика ESPN со ссылкой на пресс-конференцию после матча.

Напомним, по итогам 23 игр каталонская команда занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Лидером чемпионата на данный момент является мадридский «Реал», на втором месте расположился «Атлетико».