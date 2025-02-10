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Тренер «Барселоны» Флик высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге после разгрома «Севильи»

Тренер «Барселоны» Флик высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге после разгрома «Севильи»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о том, что его команду от первого места в турнирной таблице чемпионата Испании отделяют всего два очка после недавней разгромной победы в матче 23-го тура Ла Лиги с «Севильей» (4:1).

Испания — Примера . 23-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 7'     1:1 Варгас – 8'     1:2 Лопес Мартин – 46'     1:3 Рафинья – 55'     1:4 Гарсия – 89'    
Удаления: нет / Лопес Мартин – 62'

«Нам нет дела до других клубов. Мы должны делать свою работу. Сегодня мы справились с этим очень хорошо. Мы хотим сосредоточиться на себе, а не на других командах», — приводит слова Флика ESPN со ссылкой на пресс-конференцию после матча.

Напомним, по итогам 23 игр каталонская команда занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Лидером чемпионата на данный момент является мадридский «Реал», на втором месте расположился «Атлетико».

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