Тренер «Барселоны» Флик высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге после разгрома «Севильи»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о том, что его команду от первого места в турнирной таблице чемпионата Испании отделяют всего два очка после недавней разгромной победы в матче 23-го тура Ла Лиги с «Севильей» (4:1).
Испания — Примера . 23-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 7' 1:1 Варгас – 8' 1:2 Лопес Мартин – 46' 1:3 Рафинья – 55' 1:4 Гарсия – 89'
Удаления: нет / Лопес Мартин – 62'
«Нам нет дела до других клубов. Мы должны делать свою работу. Сегодня мы справились с этим очень хорошо. Мы хотим сосредоточиться на себе, а не на других командах», — приводит слова Флика ESPN со ссылкой на пресс-конференцию после матча.
Напомним, по итогам 23 игр каталонская команда занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Лидером чемпионата на данный момент является мадридский «Реал», на втором месте расположился «Атлетико».
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