«Не скучаем по Феликсу». Тренер «Челси» — об аренде Жоау в «Милан»
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался об аренде португальского крайнего нападающего Жоау Феликса в «Милан» после вылета из Кубка Англии на фоне большого количества травмированных игроков у «синих».
Кубок Англии . 1/16 финала
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
0:1 Вербрюгген – 5' 1:1 Рюттер – 12' 2:1 Митома – 57'
«Я не думаю, что мы скучаем по Жоау. Он счастлив там [в «Милане»], и мы этому рады. Две травмы в последний день трансферного окна — это очень тяжело. Иногда я думаю, что нам нужно сыграть несколько матчей без определённых игроков, чтобы осознать их важность», — приводит слова Марески ESPN.
Напомним, 4 февраля стало известно, что Жоау Феликс на правах аренды перешёл в «Милан». Португальский футболист будет выступать за итальянский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.
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