«Не скучаем по Феликсу». Тренер «Челси» — об аренде Жоау в «Милан»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался об аренде португальского крайнего нападающего Жоау Феликса в «Милан» после вылета из Кубка Англии на фоне большого количества травмированных игроков у «синих».

«Я не думаю, что мы скучаем по Жоау. Он счастлив там [в «Милане»], и мы этому рады. Две травмы в последний день трансферного окна — это очень тяжело. Иногда я думаю, что нам нужно сыграть несколько матчей без определённых игроков, чтобы осознать их важность», — приводит слова Марески ESPN.

Напомним, 4 февраля стало известно, что Жоау Феликс на правах аренды перешёл в «Милан». Португальский футболист будет выступать за итальянский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.