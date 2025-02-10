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Лопес стал вторым игроком «Барселоны» в XXI веке, забившим гол и удалившимся в одном матче

Лопес стал вторым игроком «Барселоны» в XXI веке, забившим гол и удалившимся в одном матче
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Атакующий полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес повторил необычное достижение игроков сине-гранатовых. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

По информации источника, Фермин стал вторым игроком, вышедшим на поле со скамейки запасных в XXI веке, который забил гол и удалился. Ранее подобное удавалось лишь бразильскому нападающему Витору Роке, который на данный момент выступает в аренде за «Бетис».

Напомним, в матче 23-го тура испанской Ла Лиги «блауграна» разгромила «Севилью» со счётом 4:1. 21-летний испанский хавбек Лопес вышел на поле на 46-й минуте, заменив в перерыве другого полузащитника, Гави. На 46-й минуте Фермин отметился голом, забив с передачи Педри, а на 62-й минуте олимпийский чемпион получил красную карточку за подкат с фолом на швейцарском полузащитнике андалусийцев Джибриле Соу.

Испания — Примера . 23-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 7'     1:1 Варгас – 8'     1:2 Лопес Мартин – 46'     1:3 Рафинья – 55'     1:4 Гарсия – 89'    
Удаления: нет / Лопес Мартин – 62'
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