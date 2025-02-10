Лопес стал вторым игроком «Барселоны» в XXI веке, забившим гол и удалившимся в одном матче

Атакующий полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес повторил необычное достижение игроков сине-гранатовых. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

По информации источника, Фермин стал вторым игроком, вышедшим на поле со скамейки запасных в XXI веке, который забил гол и удалился. Ранее подобное удавалось лишь бразильскому нападающему Витору Роке, который на данный момент выступает в аренде за «Бетис».

Напомним, в матче 23-го тура испанской Ла Лиги «блауграна» разгромила «Севилью» со счётом 4:1. 21-летний испанский хавбек Лопес вышел на поле на 46-й минуте, заменив в перерыве другого полузащитника, Гави. На 46-й минуте Фермин отметился голом, забив с передачи Педри, а на 62-й минуте олимпийский чемпион получил красную карточку за подкат с фолом на швейцарском полузащитнике андалусийцев Джибриле Соу.