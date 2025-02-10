Расписание матчей Winline Зимнего Кубка РПЛ на 10 февраля

Сегодня, 10 февраля, состоится очередной игровой день Winline Зимнего Кубка РПЛ. В турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Все игры показывает телеканал «Матч ТВ».

В рамках сегодняшнего игрового дня состоятся два матча:

— 15:00 мск. «Ростов» — «Динамо» Москва;

— 19:30 мск. ЦСКА — «Краснодар».

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.

Победителем этого соревнования в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».