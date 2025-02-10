Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Барселоны» Флик рассказал, что провёл откровенный разговор с Ансу Фати

Тренер «Барселоны» Флик рассказал, что провёл откровенный разговор с Ансу Фати
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, что провёл откровенный разговор с вингером каталонцев Ансу Фати, который не попал в заявку команды во втором матче подряд.

«Я говорил с Ансу Фати совершенно откровенно. Не бывает так, чтобы ты поговорил с тренером, а на следующий день всё изменилось. Но он на правильном пути. Я видел много моментов, когда он был на высоте. И это тот уровень, которого мы пытаемся достичь», — приводит слова Флика журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, испанец находится в составе команды с конца сентября 2020 года. В текущем сезоне футболист принял участие в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение Фати с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. По информации портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Вингер «Барселоны» Ансу Фати интересен «Бешикташу» — AS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android