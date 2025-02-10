Тренер «Барселоны» Флик рассказал, что провёл откровенный разговор с Ансу Фати

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, что провёл откровенный разговор с вингером каталонцев Ансу Фати, который не попал в заявку команды во втором матче подряд.

«Я говорил с Ансу Фати совершенно откровенно. Не бывает так, чтобы ты поговорил с тренером, а на следующий день всё изменилось. Но он на правильном пути. Я видел много моментов, когда он был на высоте. И это тот уровень, которого мы пытаемся достичь», — приводит слова Флика журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, испанец находится в составе команды с конца сентября 2020 года. В текущем сезоне футболист принял участие в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение Фати с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. По информации портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет € 10 млн.