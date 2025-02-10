Гави прокомментировал победу «Барселоны» над «Севильей» в матче 23-го тура Примеры
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Полузащитник «Барселоны» Гави прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура испанской Примеры с «Севильей» (4:1).
Испания — Примера . 23-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 7' 1:1 Варгас – 8' 1:2 Лопес Мартин – 46' 1:3 Рафинья – 55' 1:4 Гарсия – 89'
Удаления: нет / Лопес Мартин – 62'
«Мы очень довольны матчем. Было нелегко, особенно вдесятером, но мы очень хорошо справились с ситуацией и выиграли 4:1, что является отличным результатом.
Моя замена? Честно говоря, я почувствовал сильную боль. Я рассказал об этом тренеру, и он сказал, что мне лучше замениться, потому что у меня была жёлтая карточка и матч не подходил для того, чтобы рисковать. И я ушёл, чтобы избежать того, что может привести к красной карточке… Судьи никогда не колеблются, чтобы дать мне карточку!» — приводит слова Гави Barca Universal в соцсети Х (ранее Twitter).
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