Гави прокомментировал победу «Барселоны» над «Севильей» в матче 23-го тура Примеры

Полузащитник «Барселоны» Гави прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура испанской Примеры с «Севильей» (4:1).

«Мы очень довольны матчем. Было нелегко, особенно вдесятером, но мы очень хорошо справились с ситуацией и выиграли 4:1, что является отличным результатом.

Моя замена? Честно говоря, я почувствовал сильную боль. Я рассказал об этом тренеру, и он сказал, что мне лучше замениться, потому что у меня была жёлтая карточка и матч не подходил для того, чтобы рисковать. И я ушёл, чтобы избежать того, что может привести к красной карточке… Судьи никогда не колеблются, чтобы дать мне карточку!» — приводит слова Гави Barca Universal в соцсети Х (ранее Twitter).