«Идём в правильном направлении». Ташуев прокомментировал победу «Ахмата» над «Кызыл-Жаром»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал разгромную победу в матче с командой «Кызыл-Жар» из Казахстана (4:0).

«Провели хороший матч. Обилие голов во втором тайме говорит о том, что наша готовность неплохая: додавили соперника в концовке последней игры сбора. На самом деле ребята тяжело себя чувствуют на фоне нагрузок, и это нормальное явление. Мы видим, что идём в правильном направлении. Конечно, хватает шероховатостей, но и состав у нас сегодня был смешанный. В частности, Женя Харин впервые вышел после девяти месяцев лечения и забил.

Думаю, счёт 4:0 – по делу, но для нас сейчас важнее именно результат, а не цифры на табло. У нас должна быть нацеленность на победы, и, как бы трудно ни было, важно именно выигрывать каждый матч. Радует, что наши футболисты к этому стремятся», — приводит слова Ташуева официальный сайт клуба.