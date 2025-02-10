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«Идём в правильном направлении». Ташуев прокомментировал победу «Ахмата» над «Кызыл-Жаром»

«Идём в правильном направлении». Ташуев прокомментировал победу «Ахмата» над «Кызыл-Жаром»
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал разгромную победу в матче с командой «Кызыл-Жар» из Казахстана (4:0).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
4 : 0
Кызыл-Жар
Петропавловск, Казахстан
1:0 Жиров – 61'     2:0 Руис Диас – 67'     3:0 Шатара – 79'     4:0 Харин – 81'    

«Провели хороший матч. Обилие голов во втором тайме говорит о том, что наша готовность неплохая: додавили соперника в концовке последней игры сбора. На самом деле ребята тяжело себя чувствуют на фоне нагрузок, и это нормальное явление. Мы видим, что идём в правильном направлении. Конечно, хватает шероховатостей, но и состав у нас сегодня был смешанный. В частности, Женя Харин впервые вышел после девяти месяцев лечения и забил.

Думаю, счёт 4:0 – по делу, но для нас сейчас важнее именно результат, а не цифры на табло. У нас должна быть нацеленность на победы, и, как бы трудно ни было, важно именно выигрывать каждый матч. Радует, что наши футболисты к этому стремятся», — приводит слова Ташуева официальный сайт клуба.

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