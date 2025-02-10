«Адана» выступила с заявлением по поводу демарша своих игроков в матче с «Галатасараем»

Пресс-служба турецкого клуба «Адана Демирспор» выступила с заявлением после скандала в матче 23-го тура Суперлиги с «Галатасараем». Напомним, футболисты «Аданы» покинули поле на 30-й минуте из-за несогласия с 11-метровым, назначенным в их ворота. На момент остановки игры счёт был 1:0 в пользу команды из Стамбула.

«На 12-й минуте был несправедливо назначен пенальти в ворота нашей команды. В связи с этим мы ожидали вмешательства VAR. Однако, поскольку вызова от VAR не последовало, мы связались с президентом Турецкой федерации футбола (TFF) и уведомили его о нашем решении покинуть поле. Наше решение неоднократно сообщалось четвёртому арбитру, но из-за шума на стадионе оно было передано нашим игрокам с опозданием, а необходимые действия были предприняты поздно, в результате чего процесс затянулся до 30-й минуты.

Это решение – реакция нашего клуба на систематические и преднамеренные ошибки судей, а также на несправедливость. Несмотря на то что в последние годы, как и в этом сезоне, мы проявляли большое терпение по отношению к решениям арбитров, несправедливые, ошибочные и предвзятые решения продолжаются и становятся всё более частыми. Эти несправедливые и предвзятые решения направлены не против нас, а против TFF и Центрального судейского комитета (МНК) в рамках систематически проводимых против них операций. Давление на MHK и TFF превратило судейские ошибки в обыденность и не позволило сохранить честность футбола.

Произошедшее сегодня – это не только проблема «Адана Демирспор», но и явное свидетельство того, в какой тупик загоняется будущее турецкого футбола. Подобные скандальные решения наносят серьёзный ущерб духу спортивного соперничества и принципу справедливости в футболе.

Мы заявляем всему обществу, что не намерены склоняться перед несправедливостью, беззаконием и систематическими ошибками. Мы хотим, чтобы принятое нами решение стало переломным моментом, положившим конец всем несправедливостям. Мы готовы принять любое наказание, которое будет вынесено нашему клубу и нашему сообществу, но при этом желаем, чтобы турецкий футбол вновь обрёл чистые, справедливые и достойные борьбы зелёные поля», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсети Х (ранее Twitter).