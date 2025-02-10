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Сергей Ташуев оценил готовность «Ахмата» к возобновлению РПЛ

Сергей Ташуев оценил готовность «Ахмата» к возобновлению РПЛ
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев оценил готовность команды к возобновлению Российской Премьер-Лиги, а также высказался о молодых футболистах клуба, которые проводят зимние учебно-тренировочные сборы с основной командой.

— Даже несмотря на небольшую паузу перед весенней частью сезона, можно сказать, что команда после двух мощных сборов к чемпионату почти готова. На третьем сборе мы уже будем шлифовать наши игровые взаимодействия и тонкости индивидуальных действий футболистов, подтягивая именно те моменты, которые у них нужно усилить. К тому же мы ждём на третьем сборе игроков, которые к нам присоединятся в качестве новичков.

— Как бы подытожили работу на прошедших двух сборах привлечённых молодых воспитанников команды?
— Среди них Гаибов отыграл почти семь контрольных матчей и выходил даже тогда, когда не планировалось. Очень надёжный и обучаемый футболист, как и Магомед Якуев, который, правда, получил травму и продолжает набирать форму, но, как и Турпал-Али Ибишев с Даниилом Турищевым, имеет хороший уровень интеллекта. К слову, и Яхья Магомедов в последней игре на сборах нас выручал и довёл победу до сухой. Скажу, что у нас растёт хорошая молодёжь, — приводит слова Ташуева официальный сайт клуба.

«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за 18 встреч. В матче 19-го тура подопечные Сергея Ташуева сыграют с «Рубином».

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