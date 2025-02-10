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Игрок «Ростова» Мохеби: российские команды заслуживают играть в еврокубках

Игрок «Ростова» Мохеби: российские команды заслуживают играть в еврокубках
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Футболист «Ростова» и сборной Ирана Мохаммад Мохеби уверен, что российские клубы должны играть в еврокубковых соревнованиях.

«Я совершенно уверен, что они (российские команды. — Прим. «Чемпионата») заслуживают того, чтобы играть в еврокубках! В России всё просто супер: стадионы, тренировочные базы, академии… Потрясающая инфраструктура и сильные команды. Надеюсь, ситуация в скором времени разрешится и российские клубы снова будут играть в европейских турнирах», — приводит слова Мохеби «Спорт-экспресс».

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0). Ранее появилась информация, что сборная России летом может сыграть с Беларусью.

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