Президент РПЛ Алаев оценил работу в новом комитете УЕФА в 2024 году

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев подвёл итоги работы в 2024 году в комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по стадионам и безопасности, где он является заместителем председателя.

«Я бы назвал 2024 год в плане работы в комитете УЕФА плановым. Новый комитет, познакомились, общаемся, взаимодействуем. В ближайшее время будет заседание комитета на Кипре, оно состоится 8 апреля. Надеюсь, что будем также активно работать», — приводит слова Алаева ТАСС.

Алаеву 45 лет. С 2019 года он занимает пост генерального секретаря РФС. В феврале 2021 года он был избран на пост главы ФНЛ. В 2022 году Алаев стал президентом Российской Премьер-Лиги.