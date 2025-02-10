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Евгений Ловчев оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке»

Евгений Ловчев оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке»
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Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о работе сербского специалиста Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых. По его мнению, нынешний наставник вызывает уважение у всех поклонников клуба.

— Станкович своей работой вызывает уважение у всех, кто следит за «Спартаком». Уверен, что он дал добро на покупку Гарсии. Давайте верить ему.

Поначалу при Абаскале тоже все кричали «ура». При нём играли молодые ребята. При Станковиче видна рука мастера. Главное, чтобы руководство «Спартака» не выгоняло специалистов после двух поражений, — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В последних 10 матчах чемпионата России красно-белые семь раз одержали победу, два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

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