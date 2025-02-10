Стало известно, сколько «Торино» запрашивает у «Спартака» за Ивана Илича

Итальянский «Торино» просит не менее € 25 млн у «Спартака» за полузащитника Ивана Илича, сообщает сербское издание Mozzart Sport. При этом красно-белые готовы заплатить €20 млн + €2 млн бонусами. По данным источника, трансфер хавбека в московский клуб задерживается как раз из-за финансовых запросов туринцев.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Илича с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость сербского футболиста составляет € 18 млн.