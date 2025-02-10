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В «Адане» рассказали, каких действий ожидали от «Галатасарая» после скандала с пенальти

В «Адане» рассказали, каких действий ожидали от «Галатасарая» после скандала с пенальти
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Пресс-служба турецкого клуба «Адана Демирспор» выступила с заявлением после скандала в матче 23-го тура Суперлиги с «Галатасараем», в котором рассказала, каких действий клуб ожидал от стамбульцев. Напомним, футболисты «Аданы» покинули поле на 30-й минуте из-за несогласия с 11-метровым, назначенным в их ворота. На момент остановки игры счёт был 1:0 в пользу команды из Стамбула.

Турция — Суперлига . 23-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Остановлен
1 : 0
Адана Демирспор
Адана
1:0 Мората – 12'    

«После сегодняшнего матча мы ожидали от клуба «Галатасарай» следующего шага: заявить, что им не нужен незаслуженный пенальти и, осознавая этот факт, отстранить от состава тех игроков, которые провоцируют такие моменты. Подобное поведение вызвало бы восхищение всего футбольного мира», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

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