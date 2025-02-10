В «Адане» рассказали, каких действий ожидали от «Галатасарая» после скандала с пенальти
Поделиться
Пресс-служба турецкого клуба «Адана Демирспор» выступила с заявлением после скандала в матче 23-го тура Суперлиги с «Галатасараем», в котором рассказала, каких действий клуб ожидал от стамбульцев. Напомним, футболисты «Аданы» покинули поле на 30-й минуте из-за несогласия с 11-метровым, назначенным в их ворота. На момент остановки игры счёт был 1:0 в пользу команды из Стамбула.
Турция — Суперлига . 23-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Остановлен
1 : 0
Адана Демирспор
Адана
1:0 Мората – 12'
«После сегодняшнего матча мы ожидали от клуба «Галатасарай» следующего шага: заявить, что им не нужен незаслуженный пенальти и, осознавая этот факт, отстранить от состава тех игроков, которые провоцируют такие моменты. Подобное поведение вызвало бы восхищение всего футбольного мира», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсети Х (ранее Twitter).
Материалы по теме
Комментарии
- 10 февраля 2025
-
11:57
-
11:49
-
11:46
-
11:44
-
11:31
-
11:26
-
11:20
-
11:16
-
10:49
-
10:47
-
10:30
-
10:20
-
10:17
-
10:12
-
10:00
-
09:44
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
08:53
-
08:30
-
08:24
-
08:11
-
07:37
-
06:54
-
06:41
-
06:27
-
06:03
-
05:45
-
04:55
-
04:50
-
04:30
-
04:08
-
04:01
-
03:53