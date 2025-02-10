Сергей Ташуев высказался о новых нападающих «Ахмата» Мелкадзе и Диасе

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, насколько остался доволен работой на зимних учебно-тренировочных сборах новых нападающих клуба Георгия Мелкадзе и Родриго Руиса Диаса.

«Если Мелкадзе больше форвард креативного плана, то Родриго – агрессивный нападающий, играющий всегда с позиции силы, давления, прессинга и обладающий хорошей работоспособностью. Меня радует, что наши новички – именно разноплановые нападающие с огромным желанием помочь команде», — приводит слова Ташуева официальный сайт клуба.

Мелкадзе присоединился к команде на правах свободного агента с начала подготовительных сборов и оформил хет-трик в первой контрольной игре. В сезоне-2020/2021 форвард уже выступал за грозненцев, сыграв 24 матча в официальных турнирах и забив три гола.

Грозненский клуб объявил о переходе 25-летнего форварда Родриго Руиса Диаса из парагвайского клуба «2 мая» в четверг, 30 января. Футболист является лучшим бомбардиром осеннего чемпионата Парагвая 2024 года.