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Стало известно, почему Солари до сих пор не присоединился к «Спартаку» — источник

Стало известно, почему Солари до сих пор не присоединился к «Спартаку» — источник
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Вингер «Ривер Плейт» Пабло Солари по-прежнему близок к переходу в «Спартак». Игрок уже прилетел в ОАЭ, где красно-белые проводят зимние учебно-тренировочные сборы. Однако он тренируется индивидуально и пока не может присоединиться к московскому клубу, сообщает Metaratings.

Согласно сведениям источника, Солари не сможет присоединиться к общей группе «Спартака» и полноценно прибыть в расположение клуба до тех пора, пока не завершится платёж по его трансферу.

Ранее в СМИ появилась информация, что у «Спартака» возникли проблемы с платежом за Солари. Сейчас клуб пытается решить форс-мажор. Предполагается, что Пабло подпишет с красно-белыми контракт сроком на четыре года.

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